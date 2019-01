Le Sénat doit voter deux propositions de sortie du «shutdown», sans réel espoir

Plus d’un mois après le début du « shutdown » aux États-Unis qui paralyse partiellement l’Etat fédéral, prive 800 000 fonctionnaires de leurs salaires et a déjà coûté près de 5 milliards de dollars à l’économie américaine, un accord est-il en vue ? Deux initiatives concurrentes, républicaines et démocrates, doivent être votées jeudi 24 janvier au Sénat. Mais, selon les experts, aucune des deux propositions n’a de réelles chances d’aboutir.