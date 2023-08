Le Sénégal a réceptionné le "Walo", un Patrouilleur ultramoderne équipé de missiles anti-surfaces et antiaériens

Le président de la République Macky Sall, Chef suprême des armées, a réceptionné le premier navire de guerre de

l’Armée. Il s’agit d’un patrouilleur lance-missiles nommé « Walo » doté d’une puissance de feu lui permettant d’attaquer, de se défendre ou de protéger. La cérémonie de réception a eu lieu, jeudi, à la base navale « Amiral Faye Gas-

sama ». Ayant à ses côtés le Premier ministre, Amadou Ba, le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, et le chef d’état-

major de la marine nationale, le contre-amiral Abdou Sène, le chef de l’Etat a déclaré que le patrouilleur « Le Walo »

équipé de missiles antisurface et antiaérien ainsi que d’une artillerie embarquée constitue une nouvelle étape dans

la montée en puissance significative de la marine nationale.



« Le Walo » peut à la fois effectuer des missions d’actions conventionnelles de préservation de l’intégrité du domaine maritime et des opérations de soutien à une action interarmées » a expliqué le président Sall, lors de la cérémonie de réception suivie d’une visite guidée à bord du navire. Après avoir revisité l’histoire du « Walo », le président de la République Macky Sall s’est réjoui du fait que le navire soit capable d’effectuer des missions de sécurisation des plateformes pétrolières et gazières offshore, de lutte contre la pollution marine, la piraterie et autres trafics

illicites ainsi que des actions de recherches et de sauvetage en mer ».



Une mission multidimensionnelle de défense confirmée et détaillé par le patron de la Marine Nationale l’Amiral (Général) Abdou Sène lors de la visite guidée.