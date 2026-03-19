Le Sénégal face au choc de la crise au Moyen-Orient : l’ONU alerte sur les risques économiques et appelle à la résilience

Une évaluation rapide du système des Nations Unies au Sénégal, publiée ce 19 mars 2026, avertit que les tensions au Moyen-Orient et les perturbations dans le détroit d’Ormuz menacent directement l’économie nationale. Les experts soulignent que le pays pourrait subir une hausse sensible des coûts de l’énergie, du fret et des denrées alimentaires de base, tout en insistant sur la nécessité de transformer ce défi en levier de souveraineté économique.



Ce choc survient dans un contexte de vulnérabilité extérieure persistante pour le Sénégal. Avec un déficit commercial s'élevant à environ 5,4 milliards de dollars en 2024, la dépendance aux hydrocarbures, aux engrais et aux produits alimentaires importés accentue la pression sur les finances publiques. Le niveau élevé de l’endettement limite également la marge de manœuvre budgétaire pour absorber ces coûts supplémentaires.



L’impact se manifeste principalement par une inflation importée qui touche les secteurs clés comme l’agriculture, la pêche et l’industrie. Cette situation pèse sur le pouvoir d’achat des ménages et augmente les besoins de subventions de l'État, ce qui pourrait réduire les investissements dans les dépenses sociales prioritaires. Mme Aminata Maiga, Coordonnateur résident des Nations Unies au Sénégal, rappelle d'ailleurs que l'anticipation des risques est essentielle pour protéger les populations les plus fragiles.



Face à ces menaces, la note identifie des opportunités stratégiques pour le Sénégal. Le démarrage de la production pétrolière et gazière nationale, couplé à l'accélération des réformes dans les énergies renouvelables, pourrait permettre au pays de s'affirmer comme un pôle énergétique et logistique régional. L'approfondissement de l'intégration au sein de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) est également présenté comme une solution durable.



L’ONU insiste enfin sur l’importance d’une communication publique fiable et transparente. En période d’incertitude géopolitique, une information rigoureuse est le meilleur rempart contre la spéculation, les achats de panique et la désinformation. Le gouvernement est ainsi encouragé à poursuivre ses efforts de stabilisation des prix et de cohésion sociale pour ancrer la résilience du pays dans la durée.

