Diplomatie : le Khalife général des Tidianes soutient la candidature de Macky Sall au secrétariat général de l'ONU

Le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a officiellement apporté son soutien à la candidature de l’ancien président Macky Sall pour le poste de Secrétaire général des Nations unies. Recevant ce jeudi une délégation de la Convergence citoyenne, le patriarche de Tivaouane a salué les qualités d'homme d'État de l'ancien dirigeant sénégalais.







La délégation, conduite par le coordonnateur Babacar Gaye, s'est rendue dans la cité religieuse dans le cadre d'une tournée nationale de mobilisation. Cette initiative vise à recueillir l'onction des autorités religieuses et coutumières pour porter la candidature de l'ancien chef de l'État sur la scène internationale.







Portant la parole du Khalife, Cheikh Sidy Ahmed Sy Dabakh a précisé que cet appui dépassait les clivages politiques habituels. « Ce n’est pas un soutien partisan, mais un mérite, un appui fondé sur les qualités de l’homme d’État qu’il incarne », a-t-il souligné, ajoutant que les douze années de présidence de Macky Sall ont été marquées par une gestion rigoureuse au service du pays et du monde.







Pour la famille de Serigne Babacar Sy Mansour, cette ambition onusienne doit être perçue comme une source de prestige national. « Aujourd’hui, sa candidature doit être une fierté pour tout le peuple sénégalais », a conclu le porte-parole, avant de formuler des prières pour le succès de cette nouvelle étape de la carrière de l'ancien président.







Cette audience à Tivaouane marque une étape symbolique forte pour la Convergence citoyenne, qui entend fédérer les forces vives de la nation autour de ce projet diplomatique d'envergure.

