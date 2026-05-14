Mondial 2026 : la liste des 26 joueurs de l’équipe de France dévoilée, Chevalier et Camavinga absents

Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi un groupe de 26 joueurs pour disputer le Mondial 2026, sans Lucas Chevalier, écarté comme gardien N.3 au profit de Robin Risser.



Eduardo Camavinga est absent de la liste des Bleus pour la Coupe du monde. Le milieu du Real Madrid, en difficulté cette saison, n'a pas été appelé par Didier Deschamps.



Parmi les Bleus retenus : Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Jules Koundé, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Michael Olise, Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Dayot Upamecano.



Le Mondial débutera le 11 juin et se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.