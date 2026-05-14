Dakar : ouverture lundi de la 32e Assemblée régionale Afrique de la Francophonie

La capitale sénégalaise s'apprête à accueillir, du 18 au 20 mai, la 32e Assemblée régionale Afrique de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF). Pendant trois jours, les chefs de parlements et représentants des sections africaines se réuniront à l’hôtel King Fahd Palace pour débattre des enjeux majeurs qui secouent le continent.







L'annonce a été faite ce jeudi par la direction de la communication de l’Assemblée nationale du Sénégal. Cette rencontre internationale de haut niveau servira de plateforme aux parlementaires pour plancher sur les défis politiques, diplomatiques, sécuritaires et économiques auxquels font face l’Afrique et l’espace francophone.







Au cœur des échanges figureront les crises internationales actuelles, les défis liés à la souveraineté africaine, ainsi que les tensions au Moyen-Orient et au Proche-Orient. Les participants analyseront ces dossiers dans un contexte mondial caractérisé par de profondes mutations géopolitiques.







Le rôle des institutions parlementaires dans la consolidation de la paix et la stabilité institutionnelle sera également au centre des débats. Les délégués échangeront sur les mécanismes de promotion du dialogue entre les peuples et le renforcement de la coopération interparlementaire au sein de la zone francophone.







Les travaux se clôtureront par l’adoption d’un communiqué final regroupant les principales conclusions et recommandations de cette 32e édition. En accueillant cet événement, le Sénégal réaffirme son rôle de pivot diplomatique et son attachement aux valeurs de solidarité et de démocratie portées par la Francophonie.

