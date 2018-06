Le Sénégal se complique la tâche (2-2)

Les "Lions" ont mené deux fois au score et ont été rejoints deux fois par une bonne équipe japonaise.



Aliou Cissé a été incapable de trouver la formule pour déstabiliser le collectif japonais. Le Japon a dominé dans le jeu et posé d'énormes problèmes à l'équipe sénégalaise. Sadio Mané a été très en deçà de son niveau en club. Beaucoup de pertes de balle à son actif et aucun impact dans le jeu de son équipe.



Les "Lions" comptabilisent 4 points avec le Japon et doivent nécessairement faire un résultat positif face à la Colombie, si la Pologne ne parvient pas à battre ce dernier ce dimanche.