Le Sénégal veut abriter l' Afrobasket féminin 2019

Le Sénégal est un grand pays de basketball et le plus titré chez les dames avec 11 sacres, mais ne dispose plus de salle répondant aux normes internationales. Le Sénégal n'a plus organisé l'Afrobasket féminin depuis 2007.



En effet, la volonté de l’état est de permettre aux populations de vivre d’intenses moments de sport, mais aussi de s’appuyer sur ce secteur pour renforcer l’Economie et le Tourisme. « C’est une volonté du président Macky Sall de recevoir cet évènement mondial à Dakar. Cela pourrait ouvrir les portes à l’organisation d’autres grandes compétitions comme l’Afro basket féminin. Cette infrastructure va faire du Sénégal la nouvelle destination du monde sportif », rajoute la source du journal Record.



L’organisation de l’Afrobasket féminin de 2019 à Dakar permettrait au Sénégal de reconquérir son titre perdu à Bamako devant le Nigeria. Le ministère des Sports et la Fédération sénégalaise de basketall mettront sans doute un pressing sur l’entreprise en charge des travaux de Dakar Arena.