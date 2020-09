Le Stade Reims exige 15 millions d'euros ou rien pour le départ de Boulaye Dia

Le Stade de Reims a fixé le prix de Boulaye Dia. Impressionnant la saison dernière en Ligue 1, le Franco-sénégalais dispose d’un bon de sortie. Cette information révélée par le président du club est confirmée par le directeur général.



Invité sur la chaîne Téléfoot jeudi dernier, Mathieu Lacour a révélé le montant de transfert de Dia et réitère qu’il est libre de s’engager dans une nouvelle équipe cet été.



« Boulaye Dia a un bon de sortie. Il a un prix équivalent à Guirassy sur le marché, soit 15 millions d’euros », a-t-il déclaré.



Ses performances ont séduit l’OGC Nice qui a tenté de le signer : « Lyon et Marseille ne nous ont pas contacté pour Boulaye Dia, à l’inverse de Nice avant de prendre Gouiri », a conclu le dirigeant Champenois, rapporté par Africa Top Sports.



La saison dernière, Dia a inscrit 7 buts et délivré une passe décisive en 24 matchs de Ligue 1. Pour ce nouvel exercice, il a déjà été auteur d’une réalisation en une rencontre.