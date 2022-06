Le Stade Renais n’est plus convaincu par Alfred Gomis

Titulaire indiscutable du Stade Rennais depuis son arrivée l’été 2020 en provenance de Dijon, Alfred Gomis (28 ans) devrait plier bagages lors du prochain mercato estival. Bien moins convaincant durant ses dernières prestations, notamment en fin de saison 2021-2022, le portier international sénégalais serait poussé vers la porte du départ par ses dirigeants.



En effet, le Club breton, qui a terminé à la 4e place de Ligue 1 et directement qualifié pour la prochaine édition de Ligue Europa, serait mis à la recherche d’un nouveau gardien de but. Alors que le nom du portier de l’OM Steve Mandanda (37 ans) était annoncé dans le viseur, Rennes se serait désormais positionné sur la poste de l’international suisse Yann Sommer (33 ans)



Et pour s’attirer une de ces cibles et en faire un numéro devant le très prometteur gardien turc Doğan Alemdar, la solution envisagée par le directeur technique du Stade Rennais Florian Maurice et ses équipes serait de laisser filer Alfred Gomis. Alors que le contrat du Champion d’Afrique court jusqu’en juin 2025. Reste maintenant à voir si Gomis est intéressé par un départ.