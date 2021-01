Le Stock de soufre prend feu aux ICS: un air irrespirable à Darou Khoudoss, Mboro et et environs

Une très importante quantité de Soufre stockée dans le site Chimie des Industries Chimiques du Sénégal (ICS) sis à Darou Khoudoss a pris feu ce mercredi matin. L'incendie a provoqué une énorme pollution dans les environs rendant l'air irrespirable.



Selon une source sur place contactée par PressAfrik, présentement, les responsables de l’usine affirment ne pas connaître la cause de l'incendie. Mais, indique notre interlocuteur « nous savons tous à un degré de chaleur ça brûle et actuellement, ils sont en Arrêt annuel. Donc il y a beaucoup d'étrangers dans le site qui ne sont pas forcément informés que le soufre est inflammable. Alors ils peuvent jeter leurs mégots de cigarette partout. Il n’y a pas suffisamment d’agents de sécurité pour informer et sensibiliser sur les mesures préventives. »



Au moment où ces lignes sont écrites, les communes de Mboro, Darou Khoudoss et environs éprouvent des difficultés pour respirer. « Nous sommes tous cloîtrés dans nos chambres », à lancé notre source.







Nous y reviendrons !