Le Syndicat de la justice observe une trêve de 96 heures, après plus de 2 mois de grève

Après une grève de 2 mois, le Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust) décide d'observer une trêve de 96 heures couvrant les jeudi 27, vendredi 28, lundi 31 août et mardi 1er septembre 2020. Ce, pour continuer les discussions entamées avec le Ministre de la Justice, Me Malick Sall, depuis lundi.



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, Me Aya Boun Malick Diop et ses camardes informent que : « Cette trêve sera, à terme, commutée en suspension de plus longue durée, s'il y a lieu ». Avant de lancer : « Le travail reprend alors dès demain dans toutes les Juridictions et les directions de l'administration centrale de la Justice ».