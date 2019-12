Le Synpics salue le vote du projet de loi portant création de la Société nationale Aps

L’Assemblée Nationale du Sénégal a voté ce vendredi 27 décembre 2019 le projet de loi N 11/2019 autorisant la création de la société nationale « Agence de Presse Sénégalaise ».



Cette décision qui fait suite à la transmission dudit projet de loi par le Gouvernement de la République du Sénégal le 18 septembre 2019.



Dans un communiqué parvenu à PressAfik, « le Synpics salue cette évolution institutionnelle du plus vieil organe de presse post-indépendance du Sénégal et de l’Afrique francophone, qui intervient l’année marquant les 60 ans de l’Aps. Il s’agit là de la satisfaction d’un des quatre points de revendication portés par le syndicat le 1er mai 2019 lors de la transmission des cahiers de doléances au Chef de l'Etat ».



Le syndicat souhaite que la transition se fasse dans le respect des principes et règles administratives en vigueur dans la République du Sénégal.



Le Synpics qui a félicité le Président Macky Sall pour « cette promesse tenue », espère un traitement diligent des autres attentes formulées par les acteurs des medias du Sénégal.



Notamment, « la mise en place d’un organe d’administration à la Maison de la presse par l’installation effective du conseil d’administration, de la prise par l’autorité des décrets d’application du Code de la Presse, et du respect par le patronat de la convention collective du secteur des médias. ».