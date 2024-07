Le Tacle de TAS à Sonko : ​« Gouverner par la rue au détriment des institutions est risqué »

Décidément, la classe politique ne laisse plus d'une semelle le Premier ministre depuis la polémique sur sa déclaration de politique générale. Sa dernière sortie du dimanche vient d'en ajouter une couche. Et c'est le leader de la République des Valeurs qui le fait. À travers le réseau social Facebook Thierno Alassane Sall fait savoir à Ousmane Sonko que « gouverner par la rue au détriment des institutions constitue un exercice risqué dans un pays confronté à de multiples défis urgents ».



Pour lui, « cette dramatisation de la politique a contribué à la crise actuelle au Sénégal ». Thierno Allassane dit ne pas être « trompé de beaucoup en annonçant que le Premier ministre opérait une Dpg au peuple à Sandaga » déjà qu'il a « préféré le populeux marché Colobane » où « il compte obtenir un vote de confiance populaire contre l'Assemblée nationale à qui il a déclaré la guerre » une manière de faire la « vieille ruse de la légitimité du peuple », a-t-il écrit sur son compte.



Mais le leader de la République des Valeurs est optimiste et « garde espoir que cette période soit bien révolue ».