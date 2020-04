Le Tchad va continuer sa participation aux opérations militaires en Afrique

Le gouvernement tchadien affirme que son armée continuera à participer aux opérations militaires conjointes bilatérales et internationales



C'est un communiqué du ministère des affaires étrangères de ce pays qui a fait cette annonce. L'armée tchadienne ne se retirera pas des actions entreprises contre



les insurgés islamistes dans la région du Lac Tchad et du Sahel mais aussi de la mission de maintien de la paix des Nations unies au Mali.



En fin de semaine dernière le président du pays, Idriss Deby, avait promis un retrait imminent de ses troupes en déclarant que les soldats tchadiens ne seraient plus déployés en dehors des frontières du pays.



Selon un analyste, Les soldats tchadiens sont expérimentés et sont nécessaires pour contrer la menace croissante des militants islamistes dans le Sahel et au Lac Tchad.



Le président tchadien a déclaré que ses soldats avaient payé un prix trop élevé en combattant les djihadistes sur plusieurs terrains.

Idriss Deby, qui a accusé d'autres pays de ne pas jouer leur rôle, a déclaré que ses soldats ne seraient plus déployés en dehors du Tchad.



Les troupes tchadiennes - qui sont plus expérimentées que la plupart de celles de la région - ont été déployées au Niger et au Nigeria pour combattre le Boko Haram.



Elles font partie de la force G5-Sahel soutenue par la France déployée dans la région du Sahel .Elles participent également à la mission de maintien de la paix des Nations unies au Mali la MINUSMA.