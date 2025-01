Le Togo va-t-il rejoindre l'Alliance des États du Sahel, formée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger?

Le Togo n'a jamais caché ses relations avec les régimes militaires du Sahel. Dans son entretien avec VoxAfrica, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine du Togo, Robert Dussey, réaffirme la proximité de Lomé avec l'AES, créée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui ont tourné le dos à la Cédéao.



Pour moi, ce n'est pas impossible, mais c'est la décision du président de la République d'abord et c'est la décision également du Parlement togolais. Nous avons des institutions togolaises, nous avons la présidence de la République, nous allons vers la Ve République. Si le Parlement décide que le Togo doit rejoindre les pays de l'AES, pourquoi le Togo ne le ferait pas ? Je vais vous surprendre : demandez à la population togolaise si le Togo veut rentrer dans l'AES et vous verrez leur réponse. Ils vous diront oui.



Le Togo a joué un rôle de médiateur, à plusieurs reprises, entre la Cédéao et le Niger, suite au coup d'État de juillet 2023, ou entre le Mali et la Côte d'Ivoire, par exemple.



En mai dernier, Lomé a aussi pris part à des exercices militaires conjoints avec les trois pays de l'Alliance des États du Sahel et le Tchad.



Un rapprochement entre le Togo et les pays sahéliens enclavés pourrait bénéficier au port de Lomé que le Niger utilise déjà pour importer des marchandises, au détriment du port de Cotonou, puisque Niamey garde sa frontière avec le Bénin fermée.



« Je ne vois pas le Togo quitter la Cédéao, je pense qu'il va jouer sur la multi-appartenance », estime Niagalé Bagayoko, en rappelant que Gnassingbé Eyadema faisait partie des fondateurs de l'organisation régionale. Pour la présidente du réseau africain pour le secteur de la sécurité, le Togo pourrait peser pour que la Cédéao se recentre sur l'économie, plutôt que sur les questions de démocratie.