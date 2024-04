Le "baobab" du Pastef de Kolda : Mountaga Diao, Ministre du Tourisme et de l’Artisanat

Mountaga Diao est le tout nouveau ministre du Tourisme et de l'artisanat. Le natif de Kolda fait partie de l'attelage gouvernemental du Premier ministre Ousmane Sonko.



Ce professeur d'économie était le candidat de la coalition Yewi Askan Wi, lors des élections locales pour la mairie de Kolda. Des élections qu'il avait finalement perdu au profit de Mame Boye Diao. L'économiste a été de tous les combats de Pastef et de sa coalition au Fouladou pour la victoire du 24 mars 2024.



Cet homme est peint comme quelqu'un de très rigoureux et sérieux.