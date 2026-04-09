Le bilan des frappes israéliennes de mercredi au Liban s’élève à 303 morts : ministère de la Santé

Les frappes israéliennes font 303 morts et 1 150 blessés au Liban mercredi, selon le ministère de la Santé



Les frappes aériennes israéliennes ont fait 303 morts et 1 150 blessés à travers le Liban mercredi, a indiqué jeudi le ministère libanais de la Santé.



Dans un communiqué, le ministère précise qu’au moins 110 enfants, femmes et personnes âgées figuraient parmi les victimes des frappes meurtrières de mercredi.



Les efforts se poursuivent pour retrouver les corps des victimes sous les décombres dans plusieurs localités.



Le ministère indique que ces décès portent le bilan global des attaques israéliennes depuis le 2 mars à 1 888 morts, tandis que 6 092 autres personnes ont été blessées.



L’armée israélienne a intensifié ses frappes aériennes à travers le Liban depuis mercredi, malgré l’annonce d’un cessez-le-feu de deux semaines entre les États-Unis et l’Iran.



Si les médiateurs pakistanais et Téhéran affirment que le cessez-le-feu inclut le Liban, Washington et Tel Aviv le contestent.