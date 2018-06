Le «bourreau» des handicapées à la barre lundi

Le tristement célèbre Agent de sécurité de proximité (Asp) qui s’en était pris violemment, vendredi, à une handicapée en fauteuil roulant va être jugé lundi. Nguer Mamadou Mbow dont l’image a fini de faire le tour du net, avait été arrêté après on acte odieux, et placé en détention au Commissariat central.Présenté au procureur mercredi, il a été placé sous mandat de dépôt et séjourne désormais à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss où il attendra son jugement prévu le 18 juin prochain.Le film montrant la sévère bastonnade de l’handicapée avait fait le tour du monde. Et les organismes de défense des droits de l’homme qui s’étaient emparés du dossier avaient soulevé un grand tollé, et déposé des plaintes contre Nguer Mamadou Mbow. Cet acte avait tellement heurté les Sénégalais que le chef de l’Etat avait instruit son gouvernement, lors de la réunion du Conseil des ministres de prendre les mesures nécessaires pour la protection des couches vulnérables de la population.