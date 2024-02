Le bracelet électronique enlevé à Waly Diouf Bodian, inspecteur des impôts et domaines

Le juge d’instruction du 3e cabinet du tribunal de grande instance hors classe de Dakar a rendu jeudi 22 février l’ordonnance de main levée de la mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique de Waly Diouf Bodian.



C’est son avocat Me Moussa Sarr qui a donné l’information. Il a indiqué que c’est vers 15 heures que le bracelet lui a été enlevé. Il est toujours en liberté provisoire, a précisé Me Moussa Sarr qui renseigne avoir déposé le 20 février dernier une demande pour la main levée de cette mesure. Ce que le magistrat instructeur a accepté et ordonné le retrait du bracelet électronique.