Le bureau de l'Assemblée nationale convoqué le mercredi 6 août pour sceller le sort de Serigne Bassirou Guèye

Le Bureau de l’Assemblée nationale est convoqué ce mercredi 6 août 2025 pour examiner un projet de loi portant sur la dissolution de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC). Créée en 2012, cette institution avait pour mandat de promouvoir la bonne gouvernance et de lutter contre la fraude et la corruption au sein de l’administration publique.



Le gouvernement entend accélérer le processus. Après l’annonce, en Conseil des ministres du mercredi 30 juillet, de l’adoption de quatre projets de loi relatifs à la transparence dans la gestion publique, l’Exécutif manœuvre pour faire examiner ces textes dans les plus brefs délais. Parmi eux figure le projet de loi modifiant le statut de l’OFNAC, actuellement dirigé par le magistrat Serigne Bassirou Guèye.



Cette volonté d’aller vite bouleverse le calendrier parlementaire : l’État ne compte pas attendre l’ouverture de la session ordinaire prévue en octobre prochain. Tout indique que l’Assemblée nationale se dirige vers la convocation d’une session extraordinaire.



Le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a d’ores et déjà convoqué les membres du Bureau pour une réunion prévue le 6 août à 11h00, dans la salle Marie Joséphine Mboup du nouveau bâtiment parlementaire. Dans la note datée du jeudi 31 juillet et signée par le président Ndiaye, il est précisé que la rencontre est convoquée "à titre d'information", sans autres détails officiels. Toutefois, des sources qui se sont confiées au journal L'Observateur laissent entendre qu’elle pourrait acter le déclenchement formel de la session extraordinaire.



Conformément au Règlement intérieur de l’Assemblée, une telle session peut être convoquée à l’initiative du Président de la République ou d’un certain nombre de députés. Sa durée est limitée à 15 jours et elle est clôturée dès l’épuisement de l’ordre du jour.



Si cette session est effectivement ouverte, elle devra examiner les quatre projets de loi récemment adoptés en Conseil des ministres. Ces textes portent respectivement sur : la réforme de l’OFNAC, le statut et la protection des lanceurs d’alerte, l'accès à l’information publique, la déclaration de patrimoine.