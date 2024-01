Le candidat faussaire, Thierno Cissé révèle au juge avoir reçu de Dieu l'instruction de déposer sa candidature

Le fraudeur au parrainage Thierno Cissé a finalement été jugé jeudi au tribunal des flagrants délits de Dakar pour fraude et émission de chèque sur son compte clôturé. Les faits qui ont conduit à l'arrestation de cet informaticien de 53 ans remontent au 4 janvier 2024.



A cette date, ce père de 5 enfants, pour le contrôle de parrainages au niveau Conseil constitutionnel avait déposé une fausse liste de 13 députés. En plus de cela, il avait émis un chèque sur un compte bancaire clôturé depuis 2018 et logé à la Banque du Sénégal. C'est après avoir effectué son dépôt que le président du Conseil constitutionnel s'est rendu compte du faux. Ce, avant qu'il ne saisisse le procureur de la République. Les enquêteurs qui se sont transportés sur les lieux ont procédé à son interpellation.



Entendu, Thierno Cissé a déclaré que c'est lui-même qui a déposé la fausse liste des 13 députés ainsi que le chèque. Placé sous mandat de dépôt le 9 janvier dernier, le prévenu a été renvoyé en flagrants délits, où il a révélé avoir reçu d'un être supérieur l'instruction pour se présenter à l'élection présidentielle, rapporte le journal Les Echos. Sur ce, le juge lui demande: "l'instruction vient de qui ?" Thierno Cissé lui rétorque : "j'ai reçu instruction d'Allah Subhanahu wa tahallah pour me présenter à l'élection présidentielle".



Le magistrat revient à la charge et lui dit: "vous avez voulu être président de la République en étant un faussaire ?" Le mis en cause renchérit : "je vous le concède votre honneur. En déposant ma candidature, j'étais animé par une bonne foi. Je suis un responsable qui a voulu servir son pays". :



Le procureur, après ses observations, a requis 1 an de prison ferme pour la fraude au parrainage et 6 mois pour l'émission de chèque d'un compte clôturé. Outre ces peines, le parquet a demande qu'il soit condamné à payer une amende de 100.000 Fcfa.



Après les débats, le mis en cause a été reconnu coupable puis condamné à 6 mois de prison ferme et à payer une amende de 100.000FCFA.