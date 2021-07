Le célèbre journaliste sportif Abdoulaye Diaw va bientôt publier ses "Mémoires"

Le célèbre journaliste sportif Abdoulaye Diaw plus connu sous le nom Laye Diaw, va bientôt publier ses "Mémoires" composées de deux livres. L'un pour les Sénégalais et l'autre pour lui-même. L'annonce a été faite par le concerné, lors de l'émission Grand Jury sur la Rfm.



« Juste un ami qui m'y a poussé, Madar Sall, le patron de Pretosen. Il m'a appelé pour me demander de passer à son bureau car il avait besoin de me parler. Sur le chemin, je me disais qu'est-ce qu'il va me proposer. Quand je suis arrivé, il m'a dit : Ablaye, je vais te dire le désir des Sénégalais. Il faut que tu sortes un livre. C'est parti», a-t-il dit sur les ondes de la Rfm.



Abdoulaye Diaw a annoncé qu'il a presque terminé. Mais il préfère faire attention. « Quand vous bouclez un livre, n'aller pas tout de suite à l'imprimerie. Gardez le, il y a toujours de petits détails qui peuvent entrer et d'autres qui peuvent ressortir. Autrement ça va être un libre à polémique», a-t-il pensé.



« Le premier livre, c'est pour les Sénégalais. J'ai retracé le Sénégal des origines à nos jours. Le football sénégalais, ce n'est pas les indépendances en 60. Treize (13) ans avant les indépendances, Dakar était la capitale de l'AOF (Afrique occidentale française) », a fait savoir le journaliste sportif.



Le second, dira-t-il, c'est lui-même. Dans ce livre, il parle de ce qu'il a vécu. Pourquoi, un jour, il a pleuré en n'étant pas appelé en équipe nationale alors qu'il venait de faire un très grand match qui lui ouvrait les porte de la sélection nationale.