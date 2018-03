Le centre de Dakar sous haute surveillance policière, malgré le report du sit-in de l'opposition

L'Initiative pour des élections démocratiques (IED) a reporté son sit-in prévu ce vendredi à la Place Washington pour réclamer le départ du ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye. Ce dernier, qui était déjà sur ses gardes, comme pour le 9 mars dernier, a déployé un dispositif sécuritaire impressionnant pour ne pas se faire surprendre par l'opposition.



Des barrages ont été érigés dans les différentes artères de la capitale, créant ainsi des embouteillages monstres et des déviations. Les véhicules et autres commerçants éprouvent beaucoup de difficultés à se déplacer ce vendredi au centre ville de Dakar.



Et pourtant, l'IED a décidé de surseoir à sa manifestation prévue ce matin. Le mouvement qui regroupe près de 25 partis politiques a décidé de reporter son rassemblement le jour du vote du projet de loi sur le parrainage à l'Assemblée nationale