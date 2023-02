Le charretier qui entretenait un cabinet paramédical à Touba a été arrêté après 10 ans de pratique

La gendarmerie a mis fin aux pratiques d’un faux médecin, vrai charretier qui pendant dix ans exerçait la « médecine »...au vu et au su de tout le monde à Touba . Il a fallu attendre la dissolution de la police religieuse « Safinatoul Aman » par le khalife général des Mourides pour que les gendarmes puissent marquer leur territoire et en profiter pour démanteler ce cabinet médical qui n’avait rien de clandestin.



Comme le journal « Le Témoin » l’avait si bien dénoncé et rappelé, l’histoire de ce cabinet paramédical clandestin remonte au lendemain du décès de son propriétaire, un infirmier à la retraite, à l’âge de 70 ans. Et le fils du défunt, « charretier » de profession, analphabète, non instruit dans le domaine de la santé, avait finalement hérité de la structure paramédicale.



Depuis des années, le fils en question exerçait illégalement la profession d’infirmier ou de médecin au vu et au su de tout le monde. Une situation à la fois inadmissible, inexcusable, injustifiable, inexplicable et impardonnable, qui dure depuis plus de dix ans. Pour preuve, les différents gouverneurs, préfets, sous-préfets, médecins-chefs de région, n’ont jamais réussi à fermer le cabinet incriminé. Car notre « médecin » bénéficiait de la protection de certaines autorités religieuses de Touba.



Finalement, le weekend dernier, la gendarmerie a procédé à l’arrestation de faux médecin qui a reconnu les faits en avouant avoir hérité du cabinet de son défunt père qui fut un infirmier à la retraite. Le célèbre « Docteur » de Touba a également reconnu ne pas avoir le moindre diplôme pour être ni aide-infirmier, ni infirmier, ni brancardier encore moins médecin. Il a été déféré et placé sous mandat de dépôt, rapporte Le journal.