Le "chaud" échange entre Lionel Messi et Damir Skomina décrypté par ESPN

La tension était à son comble lors du huitième de finale retour de la Champions League entre Barcelone et Chelsea et on a pu voir quelques esprits s'échauffer concernant les décisions arbitrales qui avaient été prises.



Parmi celles-ci, l'une a marqué le match de mercredi soir, en l'occurrence le moment où Lionel Messi et l'arbitre de la rencontre, Damir Skomina, ont échangé quelques mots à la suite d'une intervention sur le joueur argentin. La chaîne 'ESPN' est parvenue à capter ce qui s'est dit sur le moment et a été en mesure de le traduire.



Il semblerait que le maître du jeu n'a pas apprécié le fait que 'La Pulga' remette en cause ses décisions et lui aurait fait savoir en lui disant qu'elle n'avait pas à protester ses choix durant la rencontre.

Mais cela n'aurait manifestement pas plu au Sud-américain qui s'est senti lésé par les termes employés par son référent du soir. Doigt levé, il lui a donc fait savoir qu’il était contre le fait de se voir réprimander de la sorte et lui a expliqué qu'il n'accepterait pas ce genre de discours. "Ne me parlez pas mal... Vous ai-je manqué de respect ?", aurait donc dit Lionel Messi selon 'ESPN'.

Ce n'est pas le seul échange de la soirée que Lionel Messi a eu, puisque le quintuple Ballon d'Or a également discuté avec Antonio Conte en fin de match, moment pendant lequel l'Italien a vanté les mérites de son bourreau du jour.



Avec Besoccer