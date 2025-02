Le chroniqueur Abdou Nguer reçoit une sommation interpellative d’un enseignant

Lors de l'émission Grandes Gueules le 11 février 2025 sur la Sen TV, le chroniqueur aurait affirmé qu'Ibrahima Barry Gassama n'était plus en service depuis longtemps. Et qu'il n'avait jamais atteint 50% de réussite au Certificat de Fin d'Études Élémentaires (CFEE), et que des statistiques venaient appuyer ces affirmations. Ces accusations ont profondément irrité M. Gassama, qui estime que son honneur a été mis en cause de manière injustifiée.



En réponse à ces allégations, l'enseignant a décidé de faire appel à un huissier pour servir à Abdou Nguer une sommation interpellative. Dans ce document, il est demandé à Nguer de confirmer ses déclarations et de fournir des preuves pour étayer ses propos.



À la réception de la sommation, Abdou Nguer a tenu à clarifier ses propos. Dans une réponse, il a expliqué : « Je n’ai jamais dit qu’il ne méritait pas d’être nominé. J’ai juste soulevé des questions et exprimé des doutes sur certains aspects, sans nommer de personnes spécifiques. J’ai simplement demandé aux habitants de Grand-Dakar si Ibrahima Barry Gassama est toujours enseignant et s’il a obtenu 50% de réussite au CFEE cette année. Les accusations contenues dans la sommation ne me concernent pas. »