Le «cleaning day» semble porter ses fruits à Grand Yoff (images)

Le «cleaning day» semble porter ses fruits à Grand Yoff, banlieue dakaroise. 48 heures après le lancement de la journée de nettoiement par le chef de l’Etat Macky Sall, pour un Sénégal plus propre, les rues de ce quartier "réputées sales", donnent un nouveau visage. PressAfrik, qui a fait le tour des lieux, ce lundi 6 janvier 2020 est à mesure de le démontrer. Les rues sont dégagées, et il n'y a pas de tas d’ordures comme on a l'habitude de voir. !!! Voici quelques images