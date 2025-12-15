Présidence de l’Union africaine : la CEDEAO soutiendra "la candidature unique du Ghana" en 2027

La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a annoncé ce lundi qu’elle soutiendra la "candidature unique du Ghana" à la présidence de l’Union africaine (UA) en 2027, après la 68e session ordinaire de l’organisation tenue à Abuja, le 14 décembre 2025.
Dans son communiqué, la CEDEAO a aussi assuré son intention "d’attribuer la présidence de la Commission de l’Institution au Libéria pour la période 2030-2034", sous réserve que "cet Etat remplisse toutes les conditions d’attribution" du poste.
La conférence des chefs d’Etat a par ailleurs décidé de "transférer" le siège de l’Organisation ouest-africaine de la santé (OOAS), précédemment au Burkina-Faso, en Côte d’Ivoire.
Dans son communiqué, la CEDEAO a aussi assuré son intention "d’attribuer la présidence de la Commission de l’Institution au Libéria pour la période 2030-2034", sous réserve que "cet Etat remplisse toutes les conditions d’attribution" du poste.
La conférence des chefs d’Etat a par ailleurs décidé de "transférer" le siège de l’Organisation ouest-africaine de la santé (OOAS), précédemment au Burkina-Faso, en Côte d’Ivoire.
Autres articles
-
Guinée-Bissau: la CEDEAO souhaite "une transition de courte durée dirigée par un gouvernement inclusif "
-
Affaire Aliou Sall et son épouse : la Chambre d'accusation déboute le Parquet financier
-
Farba Ngom au PJF : arrivé en ambulance, le site barricadé sous haute sécurité
-
Pool judiciaire et financier : Farba Ngom entendu ce lundi sur le fond de son dossier
-
Bloqués en RDC, plus de 500 Burundais qui vivaient à Uvira ont pu rentrer chez eux