PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Présidence de l’Union africaine : la CEDEAO soutiendra "la candidature unique du Ghana" en 2027
La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a annoncé ce lundi qu’elle soutiendra la "candidature unique du Ghana" à la présidence de l’Union africaine (UA) en 2027, après la 68e session ordinaire de l’organisation tenue à Abuja, le 14 décembre 2025. 

Dans son communiqué, la CEDEAO  a aussi assuré son intention "d’attribuer la présidence de la Commission de l’Institution au Libéria pour la période 2030-2034", sous réserve que "cet Etat  remplisse toutes les conditions d’attribution" du poste. 

La conférence des chefs d’Etat a par ailleurs décidé de "transférer" le siège de l’Organisation ouest-africaine de la santé (OOAS), précédemment au Burkina-Faso,  en Côte d’Ivoire. 
Charles KOSSONOU

Lundi 15 Décembre 2025 - 16:52


