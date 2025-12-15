Audition de Farba Ngom au PJF : la défense se dit confiante

L’audition de Farba Ngom au Pool judiciaire financier (PJF) a pris fin ce lundi. Selon son avocat, Me Baboucar Cissé, celle-ci s’est déroulée dans de bonnes conditions, en présence du juge d’instruction, du procureur et des conseils de la défense.



S’exprimant à l’issue de l’audition, Me Baboucar Cissé a indiqué que son client a répondu à l’ensemble des questions qui lui ont été posées.



« L’audition de Farba s’est déroulée dans d’excellentes conditions et il a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées aussi bien par le juge d’instruction que par le procureur, qui a assisté à l’audition. Cette audition s’est faite par la présence des avocats de Farba. Il a apporté toutes les réponses adéquates par rapport aux questions qui lui ont été posées », a déclaré Me Baboucar Cissé à la sortie de l’audition.



L’avocat a toutefois souligné l’état de santé jugé fragile de son client. Selon lui, Farba Ngom éprouvait des difficultés respiratoires durant l’audition.



« Malgré son état de santé fragile, le juge lui accordait une pause pour prendre ses médicaments parce qu’il avait du mal à respirer malgré tout, il a tenu à être entendu par le juge d’instruction sur les faits qui lui sont reprochés », a dit Me Cissé.



La défense rappelle que Farba Ngom attendait cette audition depuis plusieurs mois. Inculpé et placé sous mandat de dépôt depuis le 27 février 2025, il a, selon ses avocats, répondu aux questions « avec la plus grande sérénité et dans la plus grande transparence ».



Sur le fond du dossier, Me Baboucar Cissé estime que les accusations portées contre son client ne sont pas établies.



« Nous sommes confiants par rapport à la suite de cette affaire parce que nous estimons que les faits qui sont reprochés à Farba Ngom ne sont pas établis. Il n’y a pas de détournement de deniers publics dans ce dossier. Aucune question par rapport à un détournement de deniers publics ne lui a été posée aussi bien par le juge d’instruction que par le procureur. Donc le détournement de derniers publics n’est qu’une infraction chimérique qui a été ajoutée pour continuer à le maintenir en prison », a-t-il précisé.



Évoquant enfin l’évolution de l’état de santé de Farba Ngom, la défense affirme qu’il se dégrade progressivement et plaide pour sa remise en liberté. « Son état de santé aussi est assez fragile et il se dégrade de jour en jour. Donc, il est temps pour que Farba puisse recouvrer la liberté et nous œuvrons dans ce sens », a conclu l’avocat.