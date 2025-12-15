Conférence des Nations Unies sur l’Eau 2026 : le Sénégal met en place un Comité de suivi

Dans le cadre de la préparation de la Conférence des Nations unies sur l’Eau 2026, que le Sénégal coorganisera avec les Émirats arabes unis les 26 et 27 janvier 2026 au Centre international de Conférences Abdou Diouf (CICAD), un Comité de Suivi a été mis en place ce lundi 15 décembre 2025, aux Sphères ministérielles de Diamniadio.



Selon une note du ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, cette conférence onusienne a pour ambition de renforcer l’engagement international en vue d’accélérer l’atteinte de l’Objectif de Développement durable n°6 (ODD 6), relatif à l’accès universel à l’eau potable et à l’assainissement.



Conformément à la feuille de route adoptée, le Sénégal accueillera à Dakar l’unique Réunion préparatoire de Haut Niveau, avec la participation de l’ensemble des États membres des Nations unies, des partenaires techniques et financiers, de la société civile, du secteur privé, du monde de la recherche, des jeunes, ainsi que des entités du système des Nations unies.



La mise en place du Comité de Suivi vise à assurer une coordination efficace, inclusive et stratégique de cette importante Réunion de Haut Niveau, à garantir une préparation optimale du Sénégal pour ce rendez-vous mondial et à piloter sur les plans stratégique et opérationnel, l’organisation et le suivi de la rencontre de Dakar.



Les travaux ont porté notamment sur la présentation de la Conférence des Nations unies sur l’Eau 2026, de la Réunion préparatoire de Haut Niveau de Dakar, des termes de référence du Comité de Suivi, de la feuille de route et des perspectives, ainsi que des recommandations et décisions à adopter, précise la note du ministère dirigé par Cheikh Tidiane Dièye.



La Réunion préparatoire de haut niveau s’articulera autour de six dialogues interactifs portant sur : l’eau pour les populations, l’eau pour la prospérité, l’eau pour la planète, l’eau pour la coopération, l’eau dans les processus multilatéraux et les investissements pour l’eau.



À travers cette dynamique, le Sénégal réaffirme son engagement en faveur d’une gouvernance mondiale de l’eau inclusive, durable et orientée vers des résultats concrets au bénéfice des populations.