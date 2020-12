Le commerçant distributeur du liquide fruité alcoolisé vendu dans les écoles, présenté au Procureur ce jeudi

Un liquide fruité alcoolisé vendu dans les écoles a été retiré du marché après l'alerte des internautes. Ces produits arrivés de façon frauduleuse sans contrôle, ont montré la présence de six (6) degrés d'alcool, d'après le directeur du Commerce de l'Intérieur qui se fonde sur des analyses effectuées dans les laboratoires de son structure.



Et pour ce qui est du commerçant distributeur de ces produits, il a été mis aux arrêts et sera mis à la disposition de procureur de la République ce jeudi 17 décembre.