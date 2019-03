Le commissaire Tabara Ndiaye révèle des discussions pour une fusion Police-Gendarmerie au Sénégal

La fusion entre la police nationale et la gendarmerie peut bel et bien être une réalité. C’est ce qu’a fait savoir la porte-parole de la police nationale, le commissaire Tabara Ndiaye qui révèle que des réflexions sur le projet sont en train d’être menées par les autorités en charge de la question.



« On espère bien d’ici peu qu’il y aura fusion, que les deux corps (la police et la gendarmerie, ndlr) vont travailler. En tout cas l’autorité y pense réellement et c’est dans l’intérêt de tout le monde qu’il n’y ait plus cette séparation de secteur, zone police, zone gendarmerie, que les gens travaillent en synergie », a déclaré la porte-parole de la police sur la Rfm.



Tabara Ndiaye souligne toutefois que ce projet est pour l’instant, en phase de réflexion. «Pour l’instant, on est en phase de réflexion, les stratégies ne sont pas encore définies, mais c’est sûr qu’à l’issue, il y aura quelque chose qui va arranger tout le monde, ce sera dans l’intérêt de tout le monde ».