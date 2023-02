Le concert de Beyoncé déjà sold-out, plus de 120.000 personnes dans la file d’attente

Une prévente avait déjà eu lieu en début de semaine pour les membres de la Beyhive, le fan club officiel de la diva, ainsi que les fans inscrits sur le site de Live Nation. L’organisateur du concert n’a pas souhaité divulguer le nombre de billets vendus lors de cette prévente.

Interpellé sur Twitter, Ticketmaster Belgium précise qu’une liste d’attente a été mise en place pour les fans qui n’ont pas pu obtenir de billet. “Si des tickets sont à nouveau disponibles à la vente, vous en serez informés selon le principe du premier arrivé, premier servi”, peut-on lire sur le formulaire en ligne. Live Nation a également partagé un message similaire.

Vendredi 10 février, 10 heures. Le rendez-vous était donné pour les fans de Beyoncé. Ceux qui n’étaient pas parvenus à mettre la main sur un ticket pour son Renaissance World Tour lors de la prévente d'hier avaient encore une chance de le faire aujourd'hui. Mais la tâche était ardue. De nombreux internautes ont ainsi immédiatement reçu un message d’erreur et n’ont pas pu rejoindre la file d’attente du concert. Quant aux autres, ils ont dû s’armer de patience. Beaucoup de patience. Le nombre de personnes y a parfois atteint les 126.389.Plusieurs fans de la chanteuse américaine se sont donc retrouvés non seulement les mains vides, mais aussi déçus et frustrés. Les commentaires négatifs pleuvent sur les réseaux sociaux. Le hashtag #RenaissanceWorldTour a même été brièvement en tendance sur Twitter. “J’ai l’impression que toute la Belgique essaie d’obtenir des billets pour Queen B. Nombre de personnes devant vous: 126 389", a notamment écrit un utilisateur de Twitter sous une capture d’écran de sa position dans la queue.