Le contrat de Aliou Cissé prolongé jusqu’en 2021

Sous contrat jusqu’en 2019, Aliou Cissé devrait prochainement voir son bail renouvelé jusqu’en 2021, soit deux ans après la Coupe d’Afrique des nations de 2019 au Cameroun. Ce qui voudrait dire qu’il serait également à la tête de l’équipe nationale du Sénégal pour la CAN 2021 qui se déroulera en Cote d’Ivoire.



Selon le quotidien l’Observateur, la Fédération voudrait prendre les devants et conforter le sélectionneur des « Lions » en le prolongeant avant le début du tournoi continental au Cameroun.



Sur le banc de l’équipe nationale depuis mars 2015, Aliou Cissé a déjà disputé deux Coupes d’Afrique (Guinée Equatoriale en 2015 et Gabon en 2017) et une Coupe du monde en Russie 2018.