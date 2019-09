Le corps de Robert Mugabe quitte Singapour

Auparavant, un cortège de policiers avait escorté un corbillard et d'autres véhicules jusqu'à l'aéroport depuis le salon funéraire où son corps avait été retenu après sa mort la semaine dernière.



M. Mugabe, âgé de 95 ans, était hospitalisé dans la cité-état.



Des centaines de personnes sont attendues à l'aéroport de la capitale, Harare, mercredi après-midi pour l'arrivée de l'avion transportant son corps.



Sa dépouille sera présentée à la Nation pendant deux jours pour permettre au public de lui rendre hommage.



Mais l'ancien homme fort reste aussi controversé dans sa mort qu'il l'était de son vivant.



Les rencontres entre le gouvernement et sa famille n'ont jusqu'à présent pas permis de résoudre la question en suspens de savoir où il sera enterré.



On lui a accordé le statut de héros national pour avoir libéré le Zimbabwe du colonialisme, et une tombe lui a été réservée dans le sanctuaire national.



Mais les membres de sa famille auraient dit que son dernier souhait était d'être enterré dans sa maison rurale et ne voulaient pas que ceux qui l'ont chassé du pouvoir en novembre 2017 soient présents à ses funérailles.