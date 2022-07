Le coup de force Chelsea pour Lewandowski, la Juventus fixe le prix de Matthijs de Ligt

Le coup de poker de Chelsea



En Espagne, la presse considère le dossier Robert Lewandowski comme bouclé. «Transfert imminent», titre le Mundo Deportivo. «Chaud», lâche le quotidien Sport. Mais attention à une surprise de dernière minute. Et oui, selon le Daily Mirror, Chelsea veut tenter le coup Lewy. Et contrairement au Barça, les Blues n'ont aucun souci financier. Ce qui explique l'offre de 50M€ évoqué par le tabloïd anglais, soit le montant que réclame le Bayern Munich. L'intérêt des Blues est aussi relayé par le Daily Star ou encore le Daily Express. Attention à l'excès de confiance.





La Juve exigeante pour De Ligt



Le gros dossier qui devrait agiter les journaux durant de nombreuses semaines, c'est celui de Matthijs de Ligt. Le Néerlandais fait l'objet de nombreuses convoitises. Ces derniers jours, c'est le Bayern Munich qui s'est montré le plus pressant. Comme le placarde La Gazzetta dello Sport, le club munichois est même passé à l'action avec une première offre de 60M€. Offre cependant refusée par la Juve qui ne négociera pas en dessous des 80M€. Mais comme le rapporte Tuttosport, le Bayern Munich est confiant pour l'arrivée du Batave.



Le Mou veut Dybala



Paulo Dybala peine à trouver preneur. Libre comme l'air depuis le 30 juin, l'Argentin commence à s'inquiéter pour son avenir. S'il a été associé à de très nombreux clubs, aucun n'est encore passé à l'action. Probablement à cause de ses exigences financières. Et pourtant, comme l'illustre Il Romanista, Paulo Dybala pourrait rebondir du côté de l'AS Roma. Le club la Louve suit ce dossier de près et aimerait profiter de l'apathie de ses concurrents pour conclure ce dossier. Selon le Corriere dello Sport, José Mourinho a poussé un coup de gueule et demande à ses dirigeants de faire un effort. Le Mou veut Dybala. En ce qui concerne l'intéressé, cette option ne serait pas pour lui déplaire. Il serait la grande star de l'équipe et la pièce essentielle du projet mis en place par The Special One.