Le départ de Didier Deschamps secoue la presse, Chelsea prépare un sale coup à Manchester United

Didier Deschamps annonce son départ des Bleus, Chelsea veut une star des Red Devils et Viktor Gyökeres continue d’impressionner, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.





Fin d’aventure pour Deschamps



Didier Deschamps va quitter l’Équipe de France après la Coupe du monde 2026. Une dernière fois en Amérique, placarde le journal L’Équipe ce mercredi matin. Le sélectionneur a annoncé sa décision à TF1. Son interview exclusive sera à retrouver en intégralité dans le JT de 13H.« Je suis là depuis 2012. Je suis prévu jusqu’en 2026, la prochaine Coupe du monde, mais ça s’arrêtera là parce qu’il le faut à un moment. Dans ma tête, c’est bien clair. On n’a jamais envie que ça s’arrête quand c’est une belle chose. Après, il faut savoir dire stop. », a-t-il expliqué.



Le président de la FFF, Phillipe Diallo a confirmé le départ de DD dans les colonnes de L’Équipe et dans d’autres médias. Une annonce qui fait évidemment énormément de bruit dans la presse.



Deschamps, "un départ l’an prochain", lâche Le Parisien dans son encart. "Deschamps quittera les Bleus en 2026", relaye de son côté La Provence. Ce choix de DD a été mûrement réfléchi. Il a souhaité que sa décision et son cas personnel ne polluent pas la vie des Bleus en mars prochain. Il est désormais temps de penser à la suite.



Pour L’Équipe, l’évidence c’est Zinédine Zidane, libre comme l’air qui n’attendait qu’une chose, le départ de DD pour lui succéder. Attention également à Thierry Henry, comme autre solution.



Les Blues surveillent Mainoo



Marcus Rashford et Casemiro sont annoncés sur le départ de Manchester United. Mais un nouveau nom inattendu est venu s’ajouter à cette liste, celui de Kobbie Mainoo. Selon le Daily Mail, Chelsea est prêt à sauter sur l’occasion. Le milieu de 19 ans est actuellement en discussion pour renégocier son contrat qui court jusqu’en juin 2027. Il voudrait un salaire conforme à son statut de titulaire. Sauf que Manchester United tente de réduire sa masse salariale et n’a pas pour ambition de s’aligner. Mainoo estime pouvoir obtenir de meilleures conditions économiques ailleurs et surtout, il serait préoccupé par l’avenir sportif du club. Suffisant pour le faire partir, réponse dans les semaines à venir.



Gyökeres déjà lancé pour 2025



Encore une fois, le serial buteur a imposé sa loi, comme le journal Record l’affiche sur sa Une. Son but a suffi au bonheur des Lions pour arracher une courte victoire contre Porto (1-0). Il est mis à l’honneur par O Jogo, qui a capturé l’image de son piqué. Gyökeres pousse le Sporting vers la finale, écrit de son côté le Correio Da Manha. Alors que le Suédois est envoyé dans les plus grands clubs européens, il reste focus sur ce qu’il sait faire de mieux, à savoir marquer.



D’ailleurs Sky Germany annonce qu’il a tranché pour son avenir. Malgré l’intérêt de clubs comme le Bayern Munich, Manchester United et bien d’autres, il souhaite terminer la saison au Sporting et n’envisagera un départ que l’été prochain. Le buteur de 26 ans aurait informé sa direction de son choix et veut désormais se tourner vers ses objectifs sportifs : remporter un nouveau titre de champion du Portugal et poursuivre l’aventure en Ligue des champions.