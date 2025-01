Le député Abdou Mbow adresse une question écrite au ministre des Finances et du Budget

Moins d’une semaine après la Déclaration de politique générale (DPG) du Premier ministre Ousmane Sonko, le député Abdou Mbow a adressé une question écrite au ministre des Finances et du Budget pour demander des explications sur les décrets d’avance autorisant notamment « un engagement et l’ouverture d’un crédit de paiement de 848.070.280 Fcfa ».



Dans sa requête Abdou Mbow s’est interrogé sur l’utilisation des fonds publics dans le cadre d’un décret d’avance signé le 31 juillet 2024 et autorisant un engagement budgétaire de 848 070 280 F CFA.



Le représentant de Takku Wallu Sénégaal à l’hémicycles ’est posé des questions sur la légitimité du recours au décret d’avance, en rappelant les dispositions prévues par l’article 23 de la loi organique relative à la loi de finances (LOLF) n°2020-07.



Le député est revenu aussi sur le financement des élections législatives, non sans dénoncer un prétendu recours à un décret d’avance sans ratification conforme à l’article 23 de la LOLF.