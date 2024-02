Le député Bara Gaye annonce avoir saisi le chef de l’État pour la convocation de Amadou Ba à l’ Assemblée nationale

Le député Bara Gaye annonce avoir saisi le chef de l’État à travers une lettre pour la convocation du Premier ministre Amadou Ba à l’Assemblée nationale. Ce dans le but d’obtenir des réponses concernant la signature du décret d’abrogation électorale.



« On a déposé m une lettre pour la convocation du premier ministre. Le décret que Macky Sall abrogé nous ne l’avons pas vu. Puisse que nous avons le droit de convoquer le PM, nous lui demandons de venir ici dire s’il a contre signer ce décret ou pas. Car depuis que le chef de l’Etat en a parler nous n’avons pas vu ledit décret. »



Pour le député de Taxawu, Abass Fall on en peut pas continuer dans ce pays à avancer de 10 pas et reculer de 20 pas. « Pour la première fois nous avons eu dans ce pays un président qui va réduire son mandat. Et aujourd’hui qu’on revient nous dire qu’on veut rallonger un mandat je me dit que les politiques ne nous respectent pas. C’est inacceptable. Faites le pour tous les personnes qui sont morts en 2021 pour Macky Sall. L’enjeu c’est que vous ne pouvez pas vous dédire paré. Que le 23 juin vous étiez ici pour dire qu’on ne peut pas toucher la constitution. De grâce ne soyons pas l’assemblée de la honte, soyez responsables. »