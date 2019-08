Le député Cheikh Bara Dolly annonce un mandat d'arrêt contre Aliou Sall aux Etats-Unis

Depuis la diffusion du documentaire "Sénégal: un scandale à 10 milliards de dollars" diffusé par la BBC sur la concession des contrats petro-gaziers au Sénégal, incriminant ainsi le frère du président Macky Sall, ainsi que l'homme d'affaires australo-roumain Frank Timis, Aliou Sall est au centre d'une tourmente qui grandit de jour en jour. En plus des nombreuses plaintes déposées contre lui au Sénégal, il serait également dans le viseur de la justice américaine, selon le député Cheikh Bara Dolly Mbacké.



En à croire le parlementaire, Aliou Sall est non seulement déclaré persona non grata aux Etats Unis, mais son arrestation y sera exécuté une fois les pieds mis au pays de Trump ou en Angleterre.



Mieux, le député soutient que si "Aliou Sall pose les pieds aux USA, il démissionne de son poste (de député)", a-t-il juré à l'occasion de l'installation du Secrétariat exécutif national du parti "Bokk Gis Gis". Selon lui, Aliou Sall n'ose pas mettre les pieds aux Etats-Unis ou en Angleterre. La raison, une plainte a été déposée contre Aliou Sall aux Nations Unis. Et l'objectif dit-il, c'est d'obliger Aliou Sall de rendre aux Sénégalais l'argent issue des ressources naturelles.