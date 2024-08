Le député Guy Marius Sagna adresse 24 questions écrites au gouvernement du Sénégal

2-Les militaires du rang affectés en zone Sud ne bénéficient pas d'heures supplémentaires. Or, ils sont loin de leur famille qu'ils ne voient presque pas, le volume de leur travail est important, ils risquent leur vie...j'ai plaidé pour qu'ils bénéficient de ces heures supplémentaires.

3-Le 18 juillet 2024, une travailleuse du centre d'appels Intelcia est décédée. Est-elle décédée dans le centre d'appels ? En route vers une structure de santé ou dans la structure de santé ? La mort de Rose Christine Niouky - que notre Seigneur l'accueille en son paradis - ne doit pas rester vaine. Cette mort remet sur la table les conditions de travail dans les centres d'appels. À plusieurs reprises j'ai interpellé pendant ces deux ans de la 14e législature le gouvernement sur l'exploitation des travailleurs dans les centres d'appels où beaucoup de patrons comme dans des zones de non droit interdisent jusqu'à l'exercice du droit syndical par les travailleurs. À Intelcia les employés viennent travailler à 06h du matin et le médecin à 09h du matin. Trouvons l'erreur ! À Intelcia les travailleurs font des journées de 09h pour 30 minutes de pause. Voilà comment est décédée Rose Christine Niouky. Le nouveau gouvernement doit assainir le secteur des centres d'appels. Un gros coup de balai y est demandé.

5-Pourquoi les enseignants qui sont allés surveiller en 2023 CFEE et BFEM sont payés 02 jours sur 03 et 03 jours sur 04? Pourquoi les enseignants qui ont corrigé CFEE et BFEM en 2023 n'ont-ils été payés que la moitié des copies qu'ils ont corrigées ? Par exemple s'ils corrigent 200 copies ils sont payés 100 copies? Pourquoi ? J'ai demandé au gouvernement du Sénégal si ce sont ces mêmes pratiques de 2023 qui allaient être reconduites cette année.