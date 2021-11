Le directeur de Cabinet du ministre de la Justice limogé

Le directeur de cabinet du ministre de la Justice, Souleymane Nasser Niane, investi récemment par une coalition dénommée « Kanel Rendi Jaabi », a été limogé de son poste jeudi.



Selon nos confrères de Emedia, son tort a été sa détermination à briguer le poste qu’occupe le maire sortant et candidat à sa propre succession sur la liste de BBY, Haymouth Daff. Ce dernier est connu pour être un protégé de Farba Ngom qui aurait pesé de tout son poids pour que le Garde des Sceaux, Malick Sall, se sépare de son dircab.



Le désormais ex-dircab Nasser Niane avait, dans un entretien accordé au quotidien EnQuête, affirmé sans ambages que renoncer à sa candidature au profit du maire sortant est quelque chose qu’il n’envisage pas.



Souleymane Nasser Niane est un des plus brillants fonctionnaires. Directeur de la Fonction publique sous le président Abdou Diouf, il a ensuite fait une longue carrière dans le système onusien, notamment au Kenya et au Togo, où il a travaillé jusqu’à sa retraite.