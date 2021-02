Le duel Mbappé-Haaland excite l'Europe, la grosse colère de Cristiano Ronaldo

L'Europe sous le charme du nouveau duel Mbappé-Haaland



Pendant 10 voire 15 ans, nous avons eu le droit au duel Cristiano Ronaldo-Lionel Messi à travers l'Europe. Cette semaine de Ligue des champions a-t-elle donné naissance au duel de la prochaine décennie ? Mardi soir, Kylian Mbappé s'offrait un triplé sur la pelouse du FC Barcelone en 8e de finale aller. Hier soir, Erling Haaland lui a répondu avec le Borussia Dortmund avec un doublé et une passe décisive lors de la victoire (3-2) de son équipe à Séville. Pour Marca, le Norvégien est l'autre animal de cette semaine de Ligue des champions. Il a répondu à Mbappé dans leur duel pour déterminer qui sera le nouveau roi européen. Ce duel enflamme tout le monde, jusqu'en Russie où Sport Express écrit que Haaland s'est précipité de répondre à Mbappé hier. L'affrontement ne fait que commencer.





La colère de CR7 après la défaite à Porto



Défaite surprise hier pour la Juventus sur la pelouse du FC Porto (1-2). La Vieille Dame a fait des erreurs inhabituelles, donnant deux buts à l'équipe portugaise lors de ce 8e de finale aller de Ligue des champions. Heureusement pour la presse transalpine, la Juve a pu compter sur Federico Chiesa qui a entretenu l'espoir avec son but en seconde période. Mais les médias du pays reviennent aussi sur la colère de Cristiano Ronaldo après la rencontre. Comme le titre Tuttosport ce matin, le Portugais a laissé éclater sa rage, car un penalty lui a été refusé en fin de match. Pour le Corriere dello sport, c'était la soirée noire de Cristiano. Toute l'Italie espère désormais qu'il sera plus en réussite dans trois semaines lors du match retour afin de qualifier la Vieille Dame pour les quarts de finale.



Les raisons du naufrage du Barça contre Paris



Il y aura un avant et un après Barça-PSG (1-4), du moins du côté de la Catalogne. Car ce matin, la presse espagnole tire encore à boulets rouges sur cette équipe du FC Barcelone qui n'a pas fait le poids face au PSG. Mundo Deportivo tente d'expliquer ce matin les raisons de cette débâcle en 3 points. La première c'est le niveau physique des Blaugranas, bien en dessous de celui des Parisiens. Le second se joue au niveau tactique où les Barcelonais ont souvent été déséquilibrés tout au long de la rencontre, notamment lors des offensives françaises. Enfin, le point mental est aussi important. L'égalisation rapide de Mbappé a fait beaucoup de mal aux têtes catalanes, l'équipe plongeant alors dans le doute. Pour L'Esportiu, ce naufrage, la presse l'avait vu venir. Surtout après la défaite inquiétante en Coupe du Roi contre Séville. Enfin, d'après Sport, le modèle blaugrana doit changer. Il faut s'appuyer de nouveau sur les jeunes (Fati, Araujo et Pedri) afin de construire l'avenir. Car le chantier est immense.