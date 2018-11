Le fichier électoral et ses 124 326 anomalies

Interrogé par PressAfrik, vendredi, en marche de l'Atelier de la Direction de l'automatisation du fichier (Daf) avec les mandataires de candidats et candidats à la Présidentielle de 2019, l'expert électoral et non moins Coordonnateur national du Parti de l'Unité et du Rassemblement (Pur) El Haj Issa Sall affirmé avec force argument qu'il ne peut pas encore exister de fichier électoral au Sénégal. Tout simplement, expliquait-il, parce que toute les informations qui permettent d'identifier un fichier arrêté, ne sont pas encore disponibles.



Il semble que le Comité de suivi des recommandation de la mission d'audit du fichier électoral a confirmé les dires du professeur Sall en relevant plus de 120 mille couacs dans l'actuel fichier. S'il est bienheureux de constater que ledit fichier "ne contient pas de mineurs, il ne contient pas de doublons biométriques, il ne contient pas de lieux de vote et de bureaux non référencés; les adresses électorales sont bien référencées pour chaque électeur; la grande majorité des données sont cohérentes", il n'en demeure pas moins qu'il y a également "4890 NIN (Numéro d'identification nationale) saisis avec erreur, 75 976 NIN saisis plus d'une fois sur les kits, 83 694 numéros de formulaires retrouvés en double", a noté le porte-parole du jour du CCPE.



Le comité note quand même que malgré les imperfections relevées, "le fichier électoral reste cohérent et de bonne qualité et constitue une base solide pour l'organisation de prochaines élections".