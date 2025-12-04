Le fils de Madiambal Diagne, Serigne Saliou Diagne, libéré et placé sous contrôle judiciaire

Serigne Saliou Diagne, fils de Madiambal Diagne, a été libéré et placé sous contrôle judiciaire. L’information a été donnée ce jeudi par le journaliste Bachir Fofana sur sa page Facebook. Cela fait suite au recours de ses avocats qui avaient attaqué son inculpation devant la Chambre d’accusation financière, car il n’était pas visé dans le réquisitoire introductif.



Pour rappel, Serigne Saliou Diagne avait été arrêté dans la nuit du 25 au 26 septembre 2025 alors qu’il tentait de rejoindre la Gambie à moto via le poste frontalier de Karang, en dépit d’une interdiction de sortie du territoire. Lors de son interpellation, il transportait plus d’un million de francs CFA en liquide et des effets personnels.