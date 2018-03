Le footballeur Ibou Touré, condamné par la cour d’Appel de Dakar

L’ancien joueur de Monaco, Ibou Touré, qui avait été attrait en justice par son ex-femme Bana Valroy, après leur divorce, a été condamné par la cour d’Appel de Dakar ce lundi. Le joueur doit verser une pension alimentaire d’un million de F cfa à son ex-épouse à la fin de chaque mois et partager ses biens avec elle.



​Mais, l'ancienne Mme Touré ne compte pas en rester là puisqu'elle a intenté deux autres plaintes pour coups et blessures, et bigamie. Elle réclame sur ces deux dossiers 200 millions.



Le juge, après avoir constaté que le couple avait signé le régime de la communauté des biens, a ordonné la liquidation des biens entre les deux couples. Par ailleurs, il a donné l’ordre de bloquer les comptes bancaires du footballeur.



A noter que le patrimoine immobilier du couple s’établit comme suit : Un immeuble R+6 à Yoff, un autre à la cité Keur Gorgui, une maison à Nord Foire, (celle que Wally Seck occupe maintenant), une maison à Saly Portudal et un appartement S3 à la cité Mixta. Le joueur possède aussi une BMW X6, d’une Porsche, Cayenne Sport, une Mercedes classe V, un Cadillac escalade et une Bentley.

