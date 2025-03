Le géant américain Meta lance son assistant d'intelligence artificielle générative dans l'UE

Meta AI, l'assistant d'intelligence artificielle (IA) générative du géant américain Meta, est proposé progressivement dans l'Union européenne à partir de ce jeudi 20 mars sur toutes ses applications (Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp), plus d'un an après sa sortie aux États-Unis, rapporte l'AFP.

Rfi

