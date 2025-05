Bande de Gaza : le pape Léon XIV appelle à laisser entrer «une aide humanitaire décente»

Lors de sa première audience générale hebdomadaire sur la place Saint-Pierre, le pape Léon XIV a exprimé une profonde inquiétude face à la crise humanitaire à Gaza et a demandé aux autorités israéliennes de permettre l’acheminement d’« une aide humanitaire décente » vers la population de l’enclave palestinienne.



Élu le 8 mai dernier pour succéder au pape François, l’ancien cardinal Robert Prevost ne cesse de mettre la situation de Gaza au cœur de ses premières interventions publiques. Dès le 11 mai, il avait déjà plaidé pour un cessez-le-feu immédiat et la libération des otages détenus par le Hamas.



Malgré l’annonce, le 19 mai, par le gouvernement israélien de l’autorisation d’entrée de l’aide humanitaire après onze semaines de blocus, les Nations unies ont fait état, la veille de cet appel papal, d’aucune distribution effective dans la bande de Gaza. Cette absence de livraison alimente la pression internationale : le 20 mai, le Royaume-Uni a suspendu ses négociations commerciales avec Israël et convoqué son ambassadeur à Londres pour dénoncer la situation



Alors que les opérations militaires israéliennes se poursuivent – justifiées par Tel-Aviv comme nécessaires pour empêcher le détournement d’aide par les groupes armés –, la voix du pape Léon XIV vient renforcer les appels au respect du droit international humanitaire et à la protection des populations civiles.