Joe Biden atteint d’une forme « agressive » de cancer de la prostate

« Bien que cela représente une forme plus agressive de la maladie, le cancer semble être hormonodépendant, ce qui permet une gestion effective » de la maladie, déclare le bureau de Joe Biden dans un communiqué transmis à l’AFP.



Le cancer de la prostate est le plus courant chez les hommes et représente 15 % de l’ensemble des cancers masculins.



La prostate est une glande masculine dont la fonction principale est de produire un liquide qui entre dans la composition du sperme.



Les cancers hormonodépendants de la prostate ont quant à eux besoin d’androgène – une hormone masculine – pour se propager, et cessent de croître lorsque celle-ci est absente, selon l’Institut national du cancer aux États-Unis.



« Le président et sa famille évaluent les options de traitement avec ses médecins », précise le communiqué.



Joe Biden a quitté la Maison-Blanche en janvier après avoir renoncé à l’été 2024 à se présenter à sa réélection sur fond d’inquiétudes quant à son état de santé.